Минивэн получил исполнения с роскошным салоном с VIP-креслами.

Kia официально представила новый минивэн Carnival в США, где он заменит модель Sedona. Новинка позиционируется, как минивэн с характером кроссовера.

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Новый Kia Carnival спроектирован сотрудниками калифорнийской студии автопроизводителя, которая создала такие современные кроссоверы, как Kia Telluride и Sorento. Привлекают внимание большие колесные диски, более характерные для кроссоверов, а также стильный "плавник" на задних стойках. Kia Carnival оснащается 3,5-литровым V6 мощностью в 290 лошадиных сил, который позволяет буксировать прицепы массой до 1,5 тонны.

Новый минивэн Kia будет поставляться в 4 вариантах исполнения: LS, EX, SX и SX-Prestige, последняя версия позволяет получить салон с комфортом бизнес-класса. В базовом же исполнении вместительный салон с тремя рядами кресел вмещает 7 или 8 пассажиров, включая водителя.

Фото: Kia Carnival 2022 для США / Kia

Минивэн получил длинный список бортовых электронных систем безопасности и комфорта, в частности мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядка для смартфона, подключение по технологии Bluetooth 6, к девяти USB-портов для всех трех рядов ИПАР розеток на 110 вольт.

Новинка появится в продаже на рынке США во втором квартале этого года, цены будут объявлены позже.