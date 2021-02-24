Мінівен отримав виконання з розкішним залоном із VIP-кріслами.

Kia офіційно представила новий мінівен Carnival у США, де він замінить модель Sedona. Новинка позиціонується, як мінівен з характером кросовера.

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Новий Kia Carnival спроектований співробітниками каліфорнійської студії автовиробника, яка створила такі сучасні кросовери, як Kia Telluride та Sorento. Привертають увагу великі колісні диски, більш характерні для кросоверів, а також стильний “плавник” на задніх стійках. Kia Carnival оснащується 3,5-літровим V6 потужністю в 290 кінських сил, який дозволяє буксирувати причепи масою до 1,5 тонни.

Новий мінівен Kia буде поставлятися в 4 варіантах виконання: LS, EX, SX та SX-Prestige, остання версія дозволяє отримати салон з комфортом бізнес-класу. У базовому ж виконанні місткий салон з трьома рядами крісел вміщує 7 або 8 пасажирів, включно з водієм.

Фото: Kia Carnival 2022 для США / Kia

Мінівен отримав довгий список бортових електронних систем безпеки та комфорту, зокрема мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, бездротову зарядка для смартфона, підключення за технологією Bluetooth 6, до дев'яти USB-портів для всіх трьох рядів іпару розеток на 110 вольт.

Новинка з'явиться у продажу на ринку США в другому кварталі цього року, ціни будуть оголошені пізніше.