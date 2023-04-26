Компанія UniCamp пропонує власникам мінівену Kia Carnival розширити його можливості, встановивши зверху виготовлене для нього на замовлення ліжко з відкидним верхом.

З таким доповненням Kia Carnival позиціонується виробником як «ідеальний мінівен для тих, хто хоче дослідити природу стильно і з комфортом». Також компанія розробляє другий варіант ліжка та модульну кухню для Kia Carnival.

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Намет на даху виготовлений з армованого термореактивного пластику і в складеному стані виглядає як невеликий багажник на даху. Після відкриття ви отримуєте компактну спальну зону для двох людей із двома сітчастими вікнами з кожного боку.

Компанія зазначає, що намет може відкриватися або закриватися лише за 5 секунд, а також включає функцію самоблокування. Люк у передній частині мінівену використовується для того, щоб переміщатися між ліжком та салоном авто, не виходячи з машини.

Додавання такого двомісного ліжка до мінівену обійдеться в 16000 доларів. Це приблизно половина ціни нового Kia Carnival 2023 року у США.