Kia через шість років відновила продаж електровена на основі Picanto.

У Південній Кореї розпочався прийом замовлень на однооб'ємник Ray EV завдовжки 3,6 метра. Основою послужив оновлений мікровен зразка 2022 року, але інша начинка.

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На зміну трициліндровому 1,0-літровому "атмосфернику" прийшов електродвигун. Поміж осями з'явився тяговий акумулятор. З новою начинкою запас ходу у змішаному циклі WLTP збільшено до 205 кілометрів.

Kia Ray EV оснащується літій-залізо-фостфатною батареєю на 35,2 кіловат-години. Під капотом форсований до 87 кінських сил та 147 Нм електродвигун. Розробники запевняють, що новинка динамічніша і тихіша за бензиновий аналог. Відмінності по салону зводяться до іншої центральної консолі та наявності підрульового перемикача їздових режимів.

Kia Ray EV доступна у вигляді фургончика та пасажирського чотиримісного компактвена, інтер'єр може бути чорним або світло-сірим. Ціни варіюються в діапазоні 20,7-22,3 тисячі доларів. На електромобіль у Південній Кореї діє гарантія до десяти років або 160 тисяч кілометрів.