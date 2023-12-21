Новий Kia Picanto отримав серйозні зміни в дизайні, а також нове сучасне обладнання та оновлений салон. Наразі авто надійшло у продаж в Австралії, однак очікується, що компактний хетчбек скоро почне продаватись і у Європі.

Друге покоління Picanto випускається компанією Kia ще з 2011 року, проте у 2017 році з’явився рестайлінг моделі. Влітку було представлено друге оновлення Picanto, і зараз авто починає надходити у продаж в різних частинах світу.

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У Австралії Kia Picanto пропонують у двох комплектаціях: базова модель – Sport, а топова – GT-Line. Ціна на базову версію починається від $12 000. Автоматична коробка передач доступна в обох варіаціях за доплату у 1082 долари США.

Зовнішній вигляд авто справді докорінно змінився. Новий Picanto став виглядати агресивнішим та більш спортивним. Команда дизайнерів корейського автовиробника також розширила решітку радіатора та змінила дизайн бамперів з обох кінців. Також оновили диски, Sport їздить на 14-дюймових легкосплавних дисках, а GT-Line — на 16-дюймових.

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В інтер’єрі також є зміни, зокрема авто отримало низку нових опцій. Обидві комплектації отримують 4,2-дюймову цифрову панель приладів замість аналогових приладів старої моделі, розташовану поряд з інформаційно-розважальною системою з 8-дюймовим сенсорним екраном. У топовій варіації GT-Line авто також має задній зарядний порт USB-C. В обох комплектаціях можна замовити люк (додаткова опція).

Авто обладнали пакетом опцій ADAS (Advanced Driver Assistance System), який включає систему запобігання зіткненням із заднім перехресним транспортом, систему підтримки смуги руху, утримування у смузі руху, та контролю сліпих зон.

Двигун атмосферний чотирьохциліндровий об’ємом 1.2 літра (саме з таким мотором авто пропонують в Австралії), потужністю 84 к.с., що розвиває 122 Нм крутного моменту.

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Очікується, що на інших ринках, зокрема в Європі Picanto 2024 також буде доступний з 1,0-літровим турбованим трициліндровим агрегатом, який працюватиме в парі з 5-ступеневою механікою чи “роботом”.