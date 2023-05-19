Hyundai, Kia врегулювали колективний позов США щодо крадіжок автомобілів на 200 мільйонів доларів. Угода охоплює приблизно 8,3 мільйона транспортних засобів і включає 145 мільйонів доларів у вигляді прямої компенсації за збитки.

Сьогодні Hyundai і Kia досягли мирової угоди на суму 200 мільйонів доларів за колективним позовом, поданим власниками транспортних засобів щодо масових крадіжок автомобілів. Угода охоплює приблизно 8,3 мільйона автомобілів Hyundai та Kia 2011–2022 років випуску з традиційними системами запалювання від ключа, які не мають протиугінних пристроїв.

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До 145 мільйонів доларів США покриває компенсацію за власні кишенькові збитки споживачів, у яких викрали автомобілі Hyundai або Kia. Ця компенсація включає максимум 6125 доларів США за пошкодження транспортного засобу та особистого майна та 3375 доларів США за витрати, пов’язані зі страхуванням, такі як страхові франшизи або збільшення страхових премій.

Угода також покриває компенсацію витрат, таких як оренда автомобіля, таксі або інші транспортні витрати, які не покриваються страхуванням. Власникам також буде відшкодовано витрати на буксирування, квитки, штрафи та інші штрафи, нараховані після викрадення автомобіля.

Раніше і Hyundai, і Kia заявили, що забезпечать оновлення програмного забезпечення для постраждалих транспортних засобів, у яких відсутні протиугінні іммобілайзери, щоб зменшити кількість крадіжок. Якщо транспортні засоби не відповідатимуть вимогам для оновлення програмного забезпечення, обидві компанії зазначили, що вони нададуть клієнтам до 300 доларів США, дозволяючи їм придбати протиугінні пристрої, такі як замки на кермі або позапродажні іммобілайзери та системи запобігання крадіжкам.

Кількість крадіжок популярних моделей Hyundai і Kia різко зросла після того, як люди опублікували в TikTok серію відеороликів, які показують, як викрадати автомобілі без кнопок запалювання або протиугінних пристроїв. Свого часу крадіжки набули такого масштабу, що кілька великих страхових компаній погрожували припинити страхування постраждалих автомобілів або відмовилися страхувати нових клієнтів, які нещодавно придбали ці транспортні засоби.

Серед постраждалих автомобілів Hyundai Elantra, Tucson, Sonata, Accent, Kona та Santa Fe 2011–2022 років випуску . Автомобілі Kia включають Forte, Optima, Rio, Sedona, Sorento, Soul і Sportage. Hyundai каже, що виправлення програмного забезпечення займає менше години і кожен автомобіль отримає наклейку на вікні, яка попереджає потенційних викрадачів про нову протиугінну технологію, встановлену в автомобілі.