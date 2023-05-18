Нова модель вже дебютувала в Південній Кореї, але це наш перший погляд у Північній Америці з емблемою Elantra.

Hyundai перебуває в процесі перегляду зовнішнього вигляду своїх седанів по всьому світу, і на черзі – Elantra. Це не перший раз, коли ми бачимо оновлений седан, але це наш перший погляд на північноамериканську модель із значками Elantra.

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Ви можете пам’ятати, що Hyundai Avante з’явився на початку березня. Саме таку назву отримав компактний седан на внутрішньому ринку Hyundai у Південній Кореї, і він був представлений повністю з майже 50 зображеннями. Завжди існує ймовірність того, що зміни можуть відбутися для різних ринків, але наша нова партія шпигунських фотографій показує ту саму оновлену панель, яка розділяє суперечливу цільну решітку радіатора поточної моделі на верхню та нижню частини. Подібне рішення застосовувалось до більшого брата Sonata.

З новою передньою панеллю приходять тонкі фари та оновлені крила, щоб пристосуватися до змін. Новий капот має скульптурні лінії кузова, що простягаються вперед, щоб поєднатися з аналогічними лініями на передній панелі, з великим значком Hyundai, розташованим посередині. Задня панель також оновлена, приносячи сміливий новий вигляд нижній частині з незначними змінами верхніх задніх ліхтарів. Позначка на задній частині вказує на те, що ця конкретна Elantra має обмежений рівень комплектації. Коротше кажучи, він виглядає точно так само, як Avante, який ми бачили кілька місяців тому.

Хоча в нашому огляді з Лос-Анджелеса немає фотографій інтер’єру, немає підстав вважати, що він чимось відрізнятиметься від оновленого Avante, який не відрізняється від поточної Elantra, за винятком кількох технічних змін. Серед нових функцій — вбудований відеореєстратор, а також розумна система кондиціонування повітря, яка допомагає зменшити ймовірність появи цвілі в автомобілі. Звичайно, немає гарантії, що ці елементи будуть частиною нової Elantra у Північній Америці.

Поточна Elantra N видає 276 кінських сил, тоді як у США стандартна Elantra має 2,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 147 к.с. або 1,6-літровий турбомотор потужністю 201 к.с. Є також гібрид Elantra, який використовує 1,6-літровий двигун без турбонаддуву та електродвигун на 139 к.с.

Ми очікуємо, що незабаром Hyundai офіційно представить оновлену Elantra 2024 року, можливо, протягом наступних кількох тижнів, але не пізніше осені.