Технічно це Avante N для Південної Кореї, але глобальна модель має виглядати так само.

Після оновленої версії Elantra в лютому Hyundai представляє оновлену версію N на Auto Shanghai 2023 у Китаї. На офіційних зображеннях зображено Avante, таку назву використовують у Південній Кореї для невеликого седана. Однак, як і стандартна модель, глобальний варіант N має виглядати практично так само. Він переносить зміни стилю, застосовані до звичайної моделі, але зі свіжими 19-дюймовими колесами та чорним значком.

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Hyundai змінив дизайн переднього бампера з більшою кількістю поверхонь кольору кузова, позбувшись деяких чорних акцентів. Червона смуга внизу тепер трохи піднімається в центрі, тоді як решітка радіатора виглядає трохи меншою, оскільки її розділено навпіл пластиковою деталлю, колір якої збігається з корпусом. Як видно на версії, відмінній від N, більш гаряча Elantra має витонченіші фари, що оточують нову металеву смугу, яка створює візуальний зв’язок із денними ходовими вогнями.

У той час як передня панель має менше чорних акцентів, ніж раніше. Ззаду навпаки – нижня частина бампера тепер переважно чорна. Ще одна зміна, яку ми можемо помітити, — це червона смуга, оскільки тепер вона простягається на кути бампера. Заднє крило, здається, перенесене, розташоване над темним значком Hyundai на кришці багажника.

Зображення інтер’єру ще не опубліковані, але, побачивши Avante 2024 року, ми не очікуємо великих змін у салоні Elantra N. Ще одна відсутня частина головоломки – це трансмісія, оскільки неясно, чи модифікувала Hyundai 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом. У моделі до підтяжки обличчя чотирициліндровий двигун має 276 кінських сил і 392 Ньютон-метри крутного моменту. Вибір трансмісії повинен залишитися тим самим: шестиступінчастою механічною та восьмиступінчастою автоматичною з подвійним зчепленням.

Очікуйте, що повний дебют відбудеться найближчими тижнями. Щоб відновити увагу, Hyundai вже підтвердив, що буде Elantra N наступного покоління з бензиновим двигуном, але до нього, швидше за все, не приєднається еквівалентний гарячий хетч i30 N.