Технически это Avante N для Южной Кореи, но глобальная модель должна выглядеть точно так же.

После обновленной версии Elantra в феврале Hyundai представляет обновленную версию N на Auto Shanghai 2023 в Китае. На официальных изображениях изображен Avante, такое название используется в Южной Корее для небольшого седана. Однако, как и стандартная модель, глобальный вариант N должен выглядеть так же. Он переносит изменения стиля, применимые к обычной модели, но со свежими 19-дюймовыми колесами и черным значком.

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Hyundai изменил дизайн переднего бампера с большим количеством поверхностей цвета кузова, избавившись от некоторых черных акцентов. Красная полоса внизу теперь немного поднимается в центре, в то время как решетка радиатора выглядит немного меньше, поскольку она разделена пополам пластиковой деталью, цвет которой совпадает с корпусом. Как видно на версии, отличной от N, более горячая Elantra имеет более изящные фары, окружающие новую металлическую полосу, которая создает визуальную связь с дневными ходовыми огнями.

В то время как передняя панель имеет меньше чёрных акцентов, чем раньше. Сзади наоборот – нижняя часть бампера теперь в основном черная. Еще одно изменение, которое мы можем заметить, это красная полоса, поскольку теперь она простирается на углы бампера. Заднее крыло, кажется, перенесено, расположено над темным значком Hyundai на крышке багажника.

Изображения интерьера еще не опубликованы, но, увидев Avante 2024 года, мы не ожидаем больших изменений в салоне Elantra N. Еще одна отсутствующая часть головоломки – это трансмиссия, поскольку неясно, модифицировала ли Hyundai 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. У модели к подтяжке лица четырехцилиндровый двигатель имеет 276 лошадиных сил и 392 Ньютон-метра крутящего момента. Выбор трансмиссии должен остаться прежним: шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической с двойным сцеплением.

Ожидайте, что полный дебют состоится в ближайшие недели. Чтобы восстановить внимание Hyundai уже подтвердил, что будет Elantra N следующего поколения с бензиновым двигателем, но к нему, скорее всего, не присоединится эквивалентный горячий хэтч i30 N.