Новая модель уже дебютировала в Южной Корее, но это наш первый взгляд в Северной Америке с эмблемой Elantra.

Hyundai находится в процессе просмотра внешнего вида своих седанов по всему миру, и на очереди – Elantra. Это не первый раз, когда мы видим обновленный седан, но это наш первый взгляд на североамериканскую модель со значками Elantra.

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Вы можете помнить, что Hyundai Avante появился в начале марта. Именно такое название получил компактный седан на внутреннем рынке Hyundai в Южной Корее, и был представлен полностью с почти 50 изображениями. Всегда существует вероятность того, что изменения могут произойти для разных рынков, но наша новая партия шпионских фотографий показывает ту же обновленную панель, которая разделяет противоречивую цельную решетку радиатора текущей модели на верхнюю и нижнюю части. Подобное решение применялось к большему брату Sonata.

С новой передней панелью приходят тонкие фары и обновленные крылья, чтобы приспособиться к переменам. Новый капот имеет протягивающиеся вперед скульптурные линии кузова, чтобы соединиться с аналогичными линиями на передней панели, с большим значком Hyundai, расположенным посередине. Задняя панель также обновлена, принося смелый новый облик нижней части с незначительными изменениями верхних задних фонарей. Отметка на задней части указывает, что эта конкретная Elantra имеет ограниченный уровень комплектации. Короче, он выглядит точно так же, как Avante, который мы видели несколько месяцев назад.

Хотя в нашем обзоре из Лос-Анджелеса нет фотографий интерьера, нет оснований полагать, что он будет чем-то отличаться от обновленного Avante, который не отличается от текущей Elantra, за исключением нескольких технических изменений. Среди новых функций – встроенный видеорегистратор, а также разумная система кондиционирования воздуха, которая помогает снизить вероятность появления плесени в автомобиле. Конечно, нет гарантии, что эти элементы будут частью новой Elantra в Северной Америке.

Текущая Elantra N выдает 276 лошадиных сил, в то время как в США стандартная Elantra имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 л.с. или 1,6-литровый турбомотор мощностью 201 л. Есть также гибрид Elantra, использующий 1,6-литровый двигатель без турбонаддува и электродвигатель на 139 л.

Мы ожидаем, что скоро Hyundai официально представит обновленную Elantra 2024 года, возможно, в течение следующих нескольких недель, но не позже осени.