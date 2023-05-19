Hyundai, Kia урегулировали коллективный иск США относительно угонов автомобилей на 200 миллионов долларов. Соглашение охватывает примерно 8,3 миллиона транспортных средств и включает 145 миллионов долларов в виде прямой компенсации за ущерб.

Сегодня Hyundai и Kia достигли мирового соглашения на сумму 200 миллионов долларов по коллективному иску, поданному владельцами транспортных средств по массовым кражам автомобилей. Соглашение охватывает примерно 8,3 миллиона автомобилей Hyundai и Kia 2011-2022 годов выпуска с традиционными системами зажигания от ключа, не имеющих противоугонных устройств.

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До 145 миллионов долларов США покрывает компенсацию за собственный карманный ущерб потребителям, у которых угнали автомобили Hyundai или Kia. Эта компенсация включает в себя максимум 6125 долларов США за повреждение транспортного средства и личного имущества и 3375 долларов США за расходы, связанные со страхованием, такие как страховые франшизы или увеличение страховых премий.

Соглашение также покрывает компенсацию расходов, таких как аренда автомобиля, такси или другие транспортные расходы, не покрываемые страхованием. Владельцам также будут возмещены расходы на буксировку, билеты, штрафы и другие штрафы, начисленные после угона автомобиля.

Ранее и Hyundai, и Kia заявили, что обеспечат обновление программного обеспечения для пострадавших транспортных средств, у которых отсутствуют противоугонные иммобилайзеры, чтобы снизить количество краж. Если транспортные средства не будут отвечать требованиям обновления программного обеспечения, обе компании отметили, что они предоставят клиентам до 300 долларов США, позволяя им приобрести противоугонные устройства, такие как замки на руле или внепродажные иммобилайзеры и системы предотвращения краж.

Количество краж популярных моделей Hyundai и Kia резко возросло после того, как люди опубликовали в TikTok серию видеороликов, показывающих, как угонять автомобили без кнопок зажигания или противоугонных устройств. В свое время воровство приобрело такой масштаб, что несколько крупных страховых компаний угрожали прекратить страхование пострадавших автомобилей или отказались страховать новых клиентов, которые недавно приобрели эти транспортные средства.

Среди пострадавших автомобилей Hyundai Elantra, Tucson, Sonata, Accent, Kona и Santa Fe 2011-2022 годов выпуска. Автомобили Kia включают Forte, Optima, Rio, Sedona, Sorento, Soul и Sportage. Hyundai говорит, что исправление программного обеспечения занимает менее часа и каждый автомобиль получит наклейку на окне, предупреждающую потенциальных угонщиков о новой противоугонной технологии, установленной в автомобиле.