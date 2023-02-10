Модель більше не продаватиметься ні у Європі, ні в Україні. Заміни не передбачено.

Хетчбек малого класу Kia Rio покине ринки Великої Британії та Європи вже у цьому році через низький попит. Європейський Rio закінчили виробляти на заводі Kia Sohari в Південній Кореї.

Втім, машина ще доступна на складах британських дилерів за ціною від 16 150 фунтів стерлінгів з вибором 1,2-літрового бензинового двигуна або 1,0-літрового гібрида з турбонаддувом.

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Найближчою альтернативою Rio стане компактний кросовер Kia Stonic. Хоча автомобіль А-сегменту Kia Picanto ще випускається і користується деякою популярністю.

В Україні Kia Rio теж не продається, останній раз цю модель бачили в наших автосалонах до війни, її виробляв ЗАЗ з російських комплектуючих. Зараз в модельному ряду українського імпортера Кіа всього дві моделі – Sportage та Ceed.