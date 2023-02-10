Модель больше не будет продаваться ни в Европе, ни в Украине. Замены не предусмотрено.

Хэтчбек малого класса Kia Rio покинет рынки Великобритании и Европы уже в этом году из-за низкого спроса. Европейский Rio больше не будут производить на заводе Kia Sohari в Южной Корее.

Впрочем, машина еще доступна на складах британских дилеров по цене от 16150 фунтов стерлингов с выбором 1,2-литрового бензинового двигателя или 1,0-литрового гибрида с турбонаддувом.

Также интересно Kia вводит в заблуждение своим новым логотипом.

Ближайшей альтернативой Rio станет компактный кроссовер Kia Stonic. Хотя автомобиль А-сегмента Kia Picanto еще производится и пользуется некоторой популярностью.

В Украине Kia Rio тоже не продается, в последний раз эту модель видели в наших автосалонах до войны, ее производил ЗАЗ из российских комплектующих. Сейчас в модельном ряду украинского импортера Киа всего две модели – Sportage и Ceed.