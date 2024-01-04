В ответ на массовые кражи корейских автомобилей в США, которые стали причиной отсутствия иммобилайзеров в замках зажигания, корейский производитель предложил металлическую защиту.

Для этого Kia абсолютно бесплатно будет предлагать владельцам своих автомобилей устройство защиты цилиндра зажигания. Устройство представляет собой металлический корпус, который крепится к цилиндру зажигания автомобиля.

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Такая защита не позволит потенциальным ворам взломать замок зажигания и в результате угнать корейское авто за считанные минуты. Она предназначена для установки в Kia, не попавших под программу обновления программного обеспечения, направленного на безопасность, которое компания прислала еще в феврале 2023 года.

Речь идет о таких моделях, как: Rio, Forte, Sportage, и Soul. В Kia заявили, что уже начинают оповещать владельцев соответствующих моделей о новом устройстве. Установить его на свой автомобиль они смогут в ближайшем дилерском центре абсолютно бесплатно.

Такие действия являются ответом концерна Hyundai Motor Group, на массовые кражи автомобилей брендов Kia и Hyundai в США. Из-за того, что некоторые модели не были оснащены иммобилайзером, мошенники могли использовать обычный USB-кабель, чтобы угнать автомобиль. Воры, которые называли себя "Kia Boys", активно публиковали "результаты" своей работы в социальных сетях, из-за чего показатель краж корейских автомобилей существенно вырос.

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По подсчетам компании, после 11 месяцев с даты выхода обновления, направленного на защиту и улучшение безопасности авто, на новое программное обеспечение перешло почти 960 000 автомобилей. В компании надеются, что эта защита цилиндра зажигания станет еще одним усовершенствованием, которым воспользуются владельцы.

"Безопасность транспортных средств является приоритетом для Kia, и мы продолжаем принимать меры, чтобы поддержать наших клиентов, помогая защитить их автомобили от краж, к которым поощряет контент, который распространяется в социальных сетях", - сказал вице-президент Kia America по обслуживанию операций Грег Сильвестри

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Он также добавил, что компания рекомендует владельцам транспортных средств, которые не имеют иммобилайзеров двигателя и не могут получить обновление программного обеспечения безопасности, установить это бесплатное средство защиты, ведь оно является последним способом эффективной защиты собственного авто.