Рестайлінг моделі планується восени, швидше за все його покажуть в вересні на Паризькому автосалоні.

Автомобільні шпигуни сфотографували тести оновлених Kia Sportage, закритих камуфляжними чохлами. І хоча вони приховують саме ті частини авто, які мають бути змінені, деякі подробиці оновлення журналістам стали відомі.

Зокрема, велика ймовірність того, що серйозно змінять передню та задню оптику, бампери.

Швидше за все, до арсеналу двигунів додасться 1,6-літровий турбодизель з 8-ступеневим "автоматом", як на одноплатформенному зі “Спортейджем“ Hyundai Tucson. Також буде розширений список систем безпеки.

Нагадаємо, що Kia готова вивести на масовий ринок швидкісну бездротову зарядку для електрокарів.