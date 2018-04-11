Американський технічний центр Hyundai-Kia, компанія Mojo Mobility та міністерство енергетики США завершили трирічний проект з розробки системи швидкісної бездротової передачі енергії. Зарядку випробували на Kia Soul EV. Готуються до виходу на ринок.

Спільну розробку перевіряли на електричних крос-хетчах Kia Soul EV. Повітрям енергія передається майже так само добре, як за допомогою дротів.

Американський технічний центр Hyundai-Kia та компанія Mojo Mobility при підтримці міністерства енергетики США завершили серію випробувань системи бездротової зарядки, яку проводили на п’яти електрокарах Kia Soul. Індукційна зарядка потужністю 10 кВт працює з ККД до 85%. “Ми в захваті від її ефективності і приступили до розробки системи для звичайних споживачів”, – заявив президент американського підрозділу Hyundai-Kia Вільям Фрілс. Однак коли чекати появи такої системи у продажу – не повідомив.

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Коментуючи роботу системи спеціалісти, що проводили тестування відмічають той факт, що передавач енергії на землі і приймач на днищі автомобіля не обов'язково повинні співпадати за розміщенням – допускається незначне зміщення цих двох панелей, що, на думку творців, спрощує повсякденне використання.



Фото: Kia Soul EV 2018 модельного року / Kia

Нагадаємо, Soul EV оснащується літієво-полімерною батареєю ємністю 30 кВт*год, що забезпечує електрокару запас ходу у 179 км. Для експрес-зарядки на 80% потрібно 30 хвилин. При підключенні до розетки на 240 вольт знадобиться 4-5 годин на повну зарядку.

Варто відзначити, що сама по собі індукційна зарядка для електрокарів створена давно, а зараз різні компанії проводять вдосконалення системи. Поки що бездротова зарядка програє в ефективності контактним аналогам.

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