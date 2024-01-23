Разработанная компаниями технология снижает подъемную силу на больших скоростях. Тесты показали, что на электрическом Genesis GV60 показатель Cd снижается на 0,008, а запас хода увеличивается на шесть километров.

Компании Hyundai Motor и Kia разработали новую технологию Active Air Skirt (AAS), которая улучшает аэродинамику и повышает стабильность на высоких скоростях. Это специальные щитки перед передними колесами, которые часто встречаются на современных автомобилях. Корейцы просто оснастили их сервоприводом, заставив работать на скоростях от 80 километров в час. Щитки снижают подъемную силу и оптимизирует ток воздуха в арках и вокруг колес. На тестовом Genesis GV60 технология AAS снизила коэффициент сопротивления воздуха на 0,008 и увеличила запас хода на шесть километров.

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Выдвижные пластины учитывают особенности платформы E-GMP, поэтому прикрывают только шину. Так как дно полностью плоское, то дополнительных аэродинамических ухищрений ему не нужно. При этом AAS может работать в достаточно широком диапазоне скоростей, в частности далеко за 200 километров в час. Это стало возможно благодаря использованию долговечной резиновой смеси на нижней части щитков, которая защищает их от повреждения. Заявки на регистрацию изобретения уже поданы в патентные ведомства США и Южной Кореи. В планах – после окончания испытаний начать ставить AAS на серийные машины.

Ранее Hyundai и Kia представили шину со встроенными "цепями противоскольжения". Главный элемент в них - "скобы" из сплава с памятью формы, как в марсоходах НАСА. При подаче тока зацепы могут восстанавливаться до исходного состояния, поэтому их можно убирать или выдвигать простым нажатием кнопки. Другая свежая технология корейцев - система привода колес Uni Wheel. В ней планетарный редуктор размещен внутри ступицы. Его солнечная шестерня может перемещаться вертикально и горизонтально, поэтому даже при езде по неровностям момент, передаваемый на колесо, остается практически неизменным.