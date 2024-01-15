Несколько моделей Hyundai, которые были изготовлены с 2010 по 2018 год, страдают от шелушения краски. Это заставило их владельцев в Австралии, Канаде и США, объединить усилия и потребовать от южнокорейской компании принять меры по восстановлению авто.

Владельцы нескольких моделей Hyundai требуют от корейского автомобильного бренда решить проблему отслоения краски на их авто, несмотря на то, что гарантия на автомобили давно закончилась.

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Они создали группу в Facebook, которая насчитывает уже более 1000 участников, где каждый поделился фотографиями поврежденных авто. Больше всего пострадали автомобили белого цвета, но владельцы автомобилей с другими цветами, выпущенными уже в 2019 году, также представили фото своих моделей Hyundai с похожими проблемами с отслоением краски от кузова.

На некоторых автомобилях краска откололась небольшими кусками размером с монету, однако есть сотни фото, где большие куски откалывались от дверей, багажника и других кузовных элементов. Водители уже подали жалобу в компанию Hyundai несмотря на то, что гарантийный срок большинства автомобилей давно завершился.

"В случае большинства транспортных средств с подобной проблемой гарантия составляет три года. Однако Hyundai рассматривает случаи индивидуально и, если считает нужным, ремонтирует автомобиль клиента бесплатно", – заявил представитель Hyundai в Австралии.

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Одна владелица рассказала, что ее хэтчбек Hyundai i20 2015 года выпуска четыре раза посещал дилерский центр с 2018 по 2021 год, чтобы получить ремонт лакокрасочного покрытия. Вместо того чтобы полностью перекрашивать автомобиль владелицы, каждая поврежденная часть была окрашена отдельно.

В 2022 году неотремонтированные панели также начали страдать от шелушения краски – однако, по словам владелицы, Hyundai отказался от любого дополнительного ремонта. И, как оказалось, подобные случаи также случались и с другими водителями Hyundai.

Некоторые владельцы корейских авто утверждают, что в Hyundai их проигнорировали, поэтому водители объединились в сообщество, чтобы подать коллективный иск против автомобильной компании, если их требования и дальше будут оставаться без ответа.

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Интересно, что подобные проблемы у автомобилей Hyundai замечены не только в Австралии. Групповой иск из-за облупления краски против Hyundai уже был подан в Канаде, тогда как группа Facebook под названием "Kia and Hyundai Defective Paint Class Action Group" насчитывает 3100 членов и требует подобного иска в Соединенных Штатах Америки.