Кілька моделей Hyundai, які були виготовлені з 2010 по 2018 рік, страждають від лущення фарби. Це змусило їх власників в Австралії, Канаді та США, об’єднати зусилля й вимагати від південнокорейської компанії вжити заходів з відновлення авто.

Власники декількох моделей Hyundai вимагають від корейського автомобільного бренду розв'язати проблему відшарування фарби на їхніх авто, попри те, що гарантія на автомобілі давно закінчилася.

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Вони створили групу в Facebook, яка налічує вже понад 1000 учасників, де кожен поділився фотографіями пошкоджених авто. Найбільше постраждали автомобілі білого кольору, але власники автомобілів з іншими кольорами, випущеними вже у 2019 році, також представили фото своїх моделей Hyundai зі схожими проблемами з відшаруванням фарби від кузова.

На деяких автомобілях фарба відкололась невеликими шматками розміром з монету, проте є сотні фото, де великі шматки відколювались від дверей, багажника та інших кузовних елементів. Водії вже подали скаргу в компанію Hyundai попри те, що гарантійний термін більшості автомобілів давно завершився.

«У випадку більшості транспортних засобів із подібною проблемою гарантія становить три роки. Однак Hyundai розглядає випадки індивідуально та, якщо вважає за потрібне, ремонтує автомобіль клієнта безплатно», – заявив представник Hyundai в Австралії.

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Одна власниця розповіла, що її хетчбек Hyundai i20 2015 року випуску чотири рази відвідував дилерський центр з 2018 по 2021 рік, аби отримати ремонт лакофарбового покриття. Замість того, щоб повністю перефарбовувати автомобіль власниці, кожна пошкоджена частина була пофарбована окремо.

У 2022 році невідремонтовані панелі також почали страждати від лущення фарби – однак, за словами власниці, Hyundai відмовився від будь-якого додаткового ремонту. І, як виявилось, подібні випадки також траплялись і з іншими водіями Hyundai.

Деякі власники корейських авто стверджують, що в Hyundai їх проігнорували, тому водії об’єднались в спільноту, аби подати колективний позов проти автомобільної компанії, якщо їхні вимоги й далі залишатимуться без відповіді.

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Цікаво, що подібні проблеми в автомобілів Hyundai помічені не лише в Австралії. Груповий позов через облущення фарби проти Hyundai вже був поданий в Канаді, тоді як група Facebook під назвою «Kia and Hyundai Defective Paint Class Action Group» налічує 3100 членів і вимагає подібного позову в Сполучених Штатах Америки.