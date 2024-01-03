Hyundai і Kia оприлюдни дані про глобальні продажі у 2023 році та свої ще більш сміливі цілі на 2024 рік.

Обидва корейські бренди показали солідні результати продажів у 2023 році. Hyundai хоче продати 4,24 мільйона автомобілів у 2024 році, Kia планує продати 3,2 мільйона автомобілів.

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Минулий рік був добрим для Hyundai, оскільки поставки зросли на 6,9 відсотка до 4 216 680 автомобілів. Внутрішні продажі зросли на 10,6 відсотка до 688 884 одиниць, тоді як експорт зріс на 6,2 відсотка до 3 254 038 одиниць порівняно з 2022 роком.

План Hyundai на 2024 рік передбачає поставки 4 243 000 автомобілів шляхом продажу 704 000 автомобілів у Південній Кореї та 3 539 000 одиниць за межами країни. Варто зазначити, що цілі на 2024 рік включають прогнозовані продажі розкішних моделей зі значком Genesis.

Бренд Kia також мав приголомшливий 2023 рік, коли він встановив світовий рекорд продажів, продавши 3 085 771 автомобіль по всьому світу, що становить стрибок на 6,3 відсотка. Попит у Кореї зріс на 4,6 відсотка до 538 822 автомобілів і на 6,7 відсотка до 2 516 383 одиниць на закордонних ринках. Kia окремо вказує про продажі «автомобілів спеціального призначення» — 3932 одиниці, або на 45,7 відсотка більше, ніж у 2022 році. Одним із таких автомобілів є Niro Plus, створений на основі моделі попереднього покоління та модифікований для таксі та обслуговування.

Якщо все піде за планом, Kia має намір поставити 3,2 мільйона автомобілів у всьому світі: 530 000 у Кореї, 2,63 мільйона на експортних ринках і 7 000 автомобілів спеціального призначення.

Ні Hyundai, ні Kia не говорять про майбутні продукти, які вийдуть у 2024 році. Тим не менш, Tucson щойно отримав модернізацію в середині циклу вдома та, ймовірно, вийде на світовий ринок у найближчі місяці. Мініатюрний Casper EV може приїхати в Європу, де зараз працюють над підтяжкою обличчя Bayon. Ще одне оновлення для компактного i30 знаходиться в роботі, і ми повинні нарешті побачити готовий до виробництва Ioniq 7.