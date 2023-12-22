Поки кілька окремих автовиробників уповільнили перехід на електричні моделі, Hyundai подвоює темпи електрифікації своїх машин і суттєво зменшує потреби комплектуючих автівок з двигунами внутрішнього згорання.

Будова електромобілів не передбачає великої кількості деталей, як у класичному транспорті. Експерти Reuters вже дізналися, що наступного року Hyundai закриває два заводи з виробництва деталей для техніки з ДВЗ, що працювали з 1991 року. Вони будуть зупинені в січні та жовтні. Таким чином, виробник позбудеться вже нині невиправданого технологічного тягаря й прискорить перехід на електромобілі.

Курс на електрифікацію взято остаточно й без поворотів. Після досягнення найвищого експорту за всю історію, пік якого був у минулому місяці, Hyundai подвоїла продаж електромобілів. Експорт автовиробника зріс майже на 30% порівняно з минулим роком, встановивши рекордні показники.

Hyundai пояснює це зростання популярністю своїх електричних моделей. Нові електромобілі на базі платформи E-GMP допомагають покращити асортимент продажів. Великою причиною зростання стали електричні IONIQ 5, IONIQ 6 і Kia EV6.

Читайте також Hyundai винайшла інноваційні зимові колеса

Електричні моделі бренду "відіграють важливу роль" у забезпеченні лідерства на світовому ринку електромобілів. У США Hyundai і Kia зафіксували найкращі місяці продажів у листопаді за всю історію: 16 місяців поспіль зростання порівняно з минулим роком.

Акумуляторна версія Hyundai IONIQ 5 має заявлений запас ходу 631 кілометр. Фото: Hyundai

Як показує статистика, Hyundai й Kia посіли друге місце в продажах електромобілів у США, поступаючись в третьому кварталі лише Tesla. Вони охопили 7,5% обсягу ринку, випередивши Chevy GM (5,9%) і Ford (5,5%).

При цьому зростання відбувається попри те, що електромобілі Hyundai не підпадають під податковий урядовий кредит у розмірі 7500 доларів США.

Читайте також Hyundai тестує електромобіль для Європи ціною менше 20 тисяч євро

На тлі недалекого закриття двох заводів, Hyundai у листопаді розпочала будівництво свого величезного заводу електромобілів вартістю 1,5 мільярда доларів США в Ульсані, який стане найбільшим підприємством бренду.

Очікується введення заводу в експлуатацію у 2026 році. Проєктна потужність дозволить виробляти там 200 000 електромобілів на рік.

Kia EV6 2024 року може проїхати на одній зарядці 480 кілометрів і набрати сотню за 3,5 секунди. Фото: Hyundai

До 2030 року Hyundai прагне увійти до трійки провідних світових виробників електромобілів, маючи в продуктовій номенклатурі 31 модель. Вже наступного року бренд випустить свій перший трирядний електричний позашляховик IONIQ 7. Також повідомляється, що невдовзі на-гора вийде дешевший IONIQ 2 EV, який буде поступатися у ціні IONIQ 5.