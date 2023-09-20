На європейських дорогах почав з’являтися закамуфльований прототип електромобіля Hyundai Casper EV, який Hyundai готує спеціально для ринку Старого Світу.

Майбутній міський електромобіль, чия попередня бензинова версія дебютувала у 2021 році в Кореї у статусі найменшого позашляховика/кросовера автовиробника, був обіцяний для показу громадськості на середину 2023 року. Це повідомлення прозвучало влітку 2022 року, коли оголосили про розробку міського електромобіля для Європи з ціною нижче 20 тисяч євро.

Поява закамуфльованого "корейця" у поєднанні з крихітною інформацією та напівшпигунськими знімками вказує на те, що це все-таки змінена версія Casper EV, яка готується для європейського ринку. Однак ствердно сказати, наскільки відрізняється електромобіль зі специфікаціями ЄС та Casper з корейськими специфікаціями, експерти CarsCoops не наважилися.

Читайте також Hyundai підвищує зарплату працівникам

Антишпигунська ліврея автомобіля не дозволяє в деталях описати новачка, оскільки кузов покритий товстим шаром камуфляжу. Однак розділені світлодіодні освітлювальні прилади та загальний силует підказують, що це Hyundai Casper. Порт зарядки, встановлений на передньому бампері, і відсутність вихлопних труб натякають на силовий агрегат з нульовим рівнем викидів.

Укрупнення та освітлення знімків у програмах графічного редагування частково дозволило зазирнути всередину салону, де сенсорний екран інформаційно-розважальної системи більший, ніж моделі з ДВЗ. А ось цифрова панель приладів, ймовірно, стала іншою.

Європейська версія автомобіля може суттєво відрізнятися корейських варантів – стандарти більш суворі. Фото: CarsCoops

Є припущення, що інженери Hyundai для задоволення потреб більш вимогливих європейських клієнтів та відповідності більш суворим нормам безпеки покращать ходові властивості, комфорт їзди та безпеку електромобіля.

Читайте також Hyundai отримала патент на дрона для доставки авто

Допоки Hyundai тримає деталі ТТХ в таємниці, але підтвердив, що Casper EV буде оснащений інтегрованим модулем приводу (iDM), отриманим від BorgWarner. Той буде спроможний виробляти до 181 к.с. (135 кВт / 184 к.с.). Однак цей показник, швидше за все, для серійної моделі буде зменшено.

Також відсутня інформація щодо акумуляторної батареї, хоча є припущення про можливий запас ходу саме для умов міської експлуатації, як це вже сповідують окремі виробники міських електромобілів. Тут найближчими конкурентами Casper EV можуть бути Fiat 500e, Fiat Panda наступного покоління та майбутній VW ID.1, а також машини інших брендів, котрі доєднаються до цього сегменту.