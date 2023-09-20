На европейских дорогах начал появляться закамуфлированный прототип электромобиля Hyundai Casper EV, который Hyundai готовит специально для рынка Старого Света.

Будущий городской электромобиль, чья предыдущая бензиновая версия дебютировала в 2021 году в Корее как самый маленький внедорожник/кроссовер автопроизводителя, был обещан для показа общественности на середину 2023 года. Это сообщение прозвучало летом 2022 года, когда объявили о разработке городского электромобиля для Европы с ценой ниже 20 тысяч евро.

Появление закамуфлированного корейца в сочетании с крохотной информацией и полушпионскими снимками указывает на то, что это все-таки измененная версия Casper EV, которая готовится для европейского рынка. Однако утвердительно сказать, как отличается электромобиль со спецификациями ЕС и Casper с корейскими спецификациями, эксперты CarsCoops не решились.

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Антишпионская ливрея автомобиля не позволяет в деталях описать новичка, поскольку кузов покрыт толстым камуфляжным слоем. Однако разделенные светодиодные светильники и общий силуэт подсказывают, что это Hyundai Casper. Порт зарядки, установленный на переднем бампере, и отсутствие выхлопных труб намекают на силовой агрегат с нулевым уровнем выбросов.

Укрупнение и осветление снимков в программах графического редактирования частично позволило заглянуть внутрь салона, где сенсорный экран информационно-развлекательной системы больше, чем в модели с ДВС. А вот цифровая приборная панель, вероятно, стала другой.

Европейская версия автомобиля может существенно отличаться от корейских варрантов – стандарты более строгие. Фото: CarsCoops

Предполагается, что инженеры Hyundai для удовлетворения потребностей более требовательных европейских клиентов и соответствия более строгим нормам безопасности улучшат ходовые свойства, комфорт езды и безопасность электромобиля.

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Пока Hyundai держит детали ТТХ в секрете, но подтвердил, что Casper EV будет оснащен интегрированным модулем привода (iDM), полученным от BorgWarner. Тот способен производить до 181 л. (135 кВт/184 л.с.). Однако этот показатель, скорее всего, для серийной модели будет уменьшен.

Также отсутствует информация об аккумуляторной батарее, хотя есть предположение о возможном запасе хода именно для условий городской эксплуатации, как это уже исповедуют отдельные производители городских электромобилей. Здесь ближайшими конкурентами Casper EV могут быть Fiat 500e, Fiat Panda следующего поколения и будущий VW ID.1, а также машины других присоединяющихся к этому сегменту брендов.