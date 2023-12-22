Пока несколько отдельных автопроизводителей замедлили переход на электрические модели, Hyundai удваивает темпы электрификации своих машин и существенно уменьшает потребности комплектующих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Строение электромобилей не предусматривает большого количества деталей, как в классическом транспорте. Эксперты Reuters уже узнали, что в следующем году Hyundai закрывает два завода по производству деталей для техники с ДВС, работавшие с 1991 года. Они будут остановлены в январе и октябре. Таким образом, производитель избавится от уже сейчас неоправданного технологического бремени и ускорит переход на электромобили.

Курс на электрификацию взят окончательно и бесповоротно. После достижения самого высокого экспорта за всю историю, пик которого был в прошлом месяце, Hyundai удвоила продажи электромобилей. Экспорт автопроизводителя вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом, установив рекордные показатели.

Hyundai объясняет этот рост популярностью своих электрических моделей. Новые электромобили на базе платформы E-GMP помогают улучшить ассортимент продаж. Сильной причиной роста стали электрические IONIQ 5, IONIQ 6 и Kia EV6.

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Электрические модели бренда "играют важную роль" в обеспечении лидерства на мировом рынке электромобилей. В США Hyundai и Kia зафиксировали лучшие месяцы продаж в ноябре за всю историю: 16 месяцев подряд рост по сравнению с прошлым годом.

Аккумуляторная версия Hyundai IONIQ 5 имеет заявленный запас хода 631 километр. Фото: Hyundai

Как показывает статистика, Hyundai и Kia заняли второе место в продажах электромобилей в США, уступая в третьем квартале только Tesla. Они охватили 7,5% объема рынка, опередив Chevy GM (5,9%) и Ford (5,5%).

При этом рост происходит несмотря на то, что электромобили Hyundai не подпадают под налоговый правительственный кредит в размере 7500 долларов США.

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На фоне недалекого закрытия двух заводов, Hyundai в ноябре начала строительство своего огромного завода электромобилей стоимостью 1,5 миллиарда долларов США в Ульсане, который станет крупнейшим предприятием бренда.

Ожидается ввод завода в эксплуатацию в 2026 году. Проектная мощность позволит производить там 200 000 электромобилей в год.

Kia EV6 2024 года может проехать на одной зарядке 480 километров и набрать сотню за 3,5 секунды. Фото: Hyundai

К 2030 году Hyundai стремится войти в тройку ведущих мировых производителей электромобилей, имея в продуктовой номенклатуре 31 модель. Уже в следующем году бренд выпустит свой первый трехрядный электрический внедорожник IONIQ 7. Также сообщается, что вскоре на-гора выйдет более дешевый IONIQ 2 EV, который будет уступать в цене IONIQ 5.