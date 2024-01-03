Hyundai и Kia обнародовали данные о глобальных продажах в 2023 году и свои еще более смелые цели на 2024 год.

Оба корейские бренда показали солидные результаты продаж в 2023 году. Hyundai хочет продать 4,24 миллиона автомобилей в 2024 году, Kia планирует продать 3,2 миллиона автомобилей.

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Прошлый год был хорошим для Hyundai, поскольку поставки выросли на 6,9 процента до 4 216 680 автомобилей. Внутренние продажи выросли на 10,6 процента до 688 884 единиц, тогда как экспорт вырос на 6,2 процента до 3 254 038 единиц по сравнению с 2022 годом.

План Hyundai на 2024 год предусматривает поставки 4 243 000 автомобилей путем продажи 704 000 автомобилей в Южной Корее и 3 539 000 единиц за пределами страны. Стоит отметить, что цели на 2024 год включают прогнозируемые продажи моделей со значком Genesis.

Бренд Kia также имел потрясающий 2023 год, когда он установил мировой рекорд продаж, продав 3 085 771 автомобиль по всему миру, что составляет скачок на 6,3 процента. Спрос в Корее вырос на 4,6 процента до 538 822 автомобилей и на 6,7 процента до 2 516 383 единиц на зарубежных рынках. Kia отдельно указывает о продажах "автомобилей специального назначения" - 3932 единицы, или на 45,7 процента больше, чем в 2022 году. Одним из таких автомобилей является Niro Plus, создан на основе модели предыдущего поколения и модифицирован для такси и обслуживания.

Если все пойдет по плану, Kia намерена поставить 3,2 миллиона автомобилей во всем мире: 530 000 в Корее, 2,63 миллиона на экспортных рынках и 7 000 автомобилей специального назначения.

Ни Hyundai, ни Kia не говорят о будущих продуктах, которые выйдут в 2024 году. Тем не менее, Tucson только что получил модернизацию в середине цикла дома и, вероятно, выйдет на мировой рынок в ближайшие месяцы. Миниатюрный Casper EV может приехать в Европу, где сейчас работают над обновлением Bayon. Еще одно обновление для компактного i30 находится в работе, и мы должны наконец увидеть готовый к производству Ioniq 7.