Розроблена компаніями технологія знижує підйомну силу на більших швидкостях. Тести показали, що на електричному Genesis GV60 показник Cd знижується на 0,008, а запас ходу збільшується на шість кілометрів.

Компанії Hyundai Motor і Kia розробили нову технологію Active Air Skirt (AAS), яка покращує аеродинаміку і підвищує стабільність на високих швидкостях. Це спеціальні щитки перед передніми колесами, які часто зустрічаються на сучасних автомобілях. Корейці просто оснастили їх сервоприводом, змусивши працювати на швидкостях від 80 кілометрів на годину. Щитки знижують підйомну силу та оптимізує струм повітря в арках та навколо коліс. На тестовому Genesis GV60 технологія AAS знизила коефіцієнт опору повітря на 0,008 та збільшила запас ходу на шість кілометрів.

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Висувні пластини враховують особливості платформи E-GMP, тому прикривають лише шину. Так як дно повністю плоске, то додаткових аеродинамічних хитрощів йому не потрібно. При цьому AAS може працювати у досить широкому діапазоні швидкостей, зокрема далеко за 200 кілометрів на годину. Це стало можливо завдяки використанню довговічної гумової суміші на нижній частині щитків, яка захищає їх від пошкодження. Заявки на реєстрацію винаходу вже подані до патентних відомств США та Південної Кореї. У планах – після закінчення випробувань почати ставити AAS на серійні машини.

Раніше Hyundai та Kia представили шину із вбудованими «ланцюгами протиковзання». Головний елемент у них — «скоби» зі сплаву з пам'яттю форми, як у марсоходах НАСА. При подачі струму зачепи можуть відновлюватися до вихідного стану, тому їх можна забирати або висувати простим натисканням кнопки. Інша свіжа технологія корейців - система приводу коліс Uni Wheel. У ній планетарний редуктор розміщений усередині маточини. Його сонячна шестерня може переміщатися вертикально і горизонтально, тому навіть при їзді по нерівностях момент, що передається на колесо, залишається практично незмінним.