Выпущено всего 183 BMW 6 Series в исполнении Alpina B7 Turbo. Спорткар оснащен 300-сильной турбошестеркой и способен развить 250 км/ч.

В США на аукционе Bring a Trailer продали BMW 6 Series 1978 года. За купе с пробегом 185 тыс. км отдали 103 000 долларов - как за новый BMW M3. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

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BMW 6 Series относится к относительно доступной классике, однако редкие заряженные версии модели порой бывают очень дорогими. Особенно ценятся раритетные купе, доработанные специалистами Alpina.

Именно этот BMW является самым первым из 183 выпущенных Alpina B7 Turbo. Автомобиль был демонстрационным, его показывали на автошоу и фотографировали для журналов.

Alpina B7 Turbo оснастили 3,0-литровой 300-сильной турбошестерней и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Также доработана подвеска и тормоза BMW.

Отличить Alpina B7 Turbo от BMW 6 Series можно по особому переднему бамперу, заднему спойлеру и фирменным 16-дюймовым дискам со спицами. Кроме того, кузов украшен графикой. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.