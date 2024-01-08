BMW является одним из немногих автопроизводителей, которые все еще предлагают механические коробки передач на своих высокопроизводительных моделей. В 2023 году они оказались популярными даже в США.

BMW также сообщила, что около 20 процентов проданных M3 и M4 имеют механическую шестиступенчатую коробку передач.

Читайте также: BMW M оставит в гамме мощные двигатели внутреннего сгорания

"Спрос на механические коробки передач в наших высокопроизводительных продуктах M оставался очень высоким в 2023 году, на него приходилось около 20 процентов продаж M3 и M4 и более половины продаж M2", — сообщает пресс-секретарь BMW в электронном письме.

Стоит отметить, что только базовые модели M3 и M4 предлагаются с механической коробкой передач. Competition, Competition xDrive и специальные версии, такие как M3 CS и M4 CSL, работают только с автоматической трансмиссией, а базовые модели – только с механикой. Сейчас M2 предлагается на выбор как с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробками передач.

В любом случае, это очень сильные цифры, отражающие тенденцию среди энтузиастов, которые воспринимают механическую коробку передач как элемент удовольствия от управления. BMW также является одним из немногих автопроизводителей, которые расширили свое предложение ручной коробки передач в США, с опцией шестиступенчатой коробки передач для Z4 M40i, которая появится позже в этом году.

BMW M обязался продавать автомобили с механической коробкой передач до конца десятилетия, к этому моменту большинство, если не все, автомобили M будут электрифицированы. Мы точно знаем, что нынешний M2 будет последним автомобилем M только с двигателем внутреннего сгорания, а новый M5 станет гибридом.

Итак, хотя время на автомобили BMW с механической коробкой передач заканчивается, они не исчезнут немедленно. Есть еще несколько лет, чтобы получить удовольствие от управления новым автомобилем с тремя педалями.