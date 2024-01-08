BMW є одним із небагатьох автовиробників, які все ще пропонують механічні коробки передач на своїх високопродуктивних моделях. У 2023 році вони виявилися популярними в США.

BMW також повідомила, що близько 20 відсотків проданих M3 і M4 мають механічну шестиступінчасту коробку передач.

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«Попит на механічні коробки передач у наших високопродуктивних продуктах M залишався дуже високим у 2023 році, на нього припадало близько 20 відсотків продажів M3 і M4 та більше половини продажів M2 », — повідомляє прес-секретар BMW в електронному листі.

Варто відзначити, що тільки базові моделі M3 і M4 пропонуються з механічною коробкою передач. Competition, Competition xDrive та спеціальні версії, такі як M3 CS і M4 CSL, працюють лише з автоматичною трансмісією, а базові моделі – лише з механікою. Наразі M2 пропонується на вибір як з шестиступінчастою механічною або восьмиступінчастою автоматичною коробками передач.

У будь-якому випадку, це дуже сильні цифри, що відображають тенденцію серед ентузіастів, які сприймають механічну коробку передач як елемент задоволення від керування. BMW також є одним із небагатьох автовиробників, які розширили свою пропозицію ручної коробки передач у США, з опцією шестиступінчастої коробки передач для Z4 M40i, яка з’явиться пізніше цього року.

BMW M зобов’язався продавати автомобілі з механічною коробкою передач до кінця десятиліття, до цього моменту більшість, якщо не всі, автомобілі M будуть електрифіковані. Ми точно знаємо, що нинішній M2 буде останнім автомобілем M лише з двигуном внутрішнього згоряння, а новий M5 стане гібридом.

Отже, хоча час на автомобілі BMW з механічною коробкою передач закінчується, вони не зникнуть негайно. У вас є ще кілька років, щоб отримати замовлення від керування новим автомобілем з трьома педалями.