Поки більшість автовиробників йдуть в напрямку екологічності, підрозділ BMW M залишається вірним власним традиціям.

BMW M збереже свої поточні рядні шестициліндрові двигуни та V8, допоки зрештою не перейде на електричні силові агрегати. Керівник BMW M Франк ван Міл підтвердив у недавньому інтерв’ю, що три- та чотирициліндрові силові установки з електродвигунами та батареями не розглядаються.

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Коментуючи багато різних тем для CarExpert, ван Міл сказав, що встановлення меншого двигуна під капотом повномасштабної моделі M у поєднанні з великими батареями просто «не було б правильним шляхом» для компанії. Електрифікація зіграє певну роль у переході на повністю електричні транспортні засоби M – візьмемо, наприклад, XM з його електрифікованим 4,4-літровим V8, але електродвигуни відіграватимуть у цьому процесі допоміжну роль.

«Ми бачимо це не так, тому що ми все одно хочемо мати потужний базовий двигун. Тому для нас перехід на менші двигуни внутрішнього згоряння в поєднанні з більшими батареями не буде правильним шляхом. Для нас кроком буде повний перехід до чисто електричного режиму», – сказав ван Міл онлайн-виданню.

А як щодо тих чисто електричних автомобілів M? Очевидно, вони не вийдуть на ринок найближчим часом, оскільки Міл вважає, що технологія електромобілів ще не готова для машини, орієнтованої на трек, такої, яка може забезпечити «значну безперервну вихідну потужність».

«Насправді йому потрібно пройти один або два кола [на Північній петлі Нюрбургринга] на повній швидкості, а з акумулятором, якщо ви рухаєтеся, скажімо, понад 250 кілометрів на годину, ви все одно не зможете проїхати. Наразі це серйозне обмеження», – додав гендиректор.