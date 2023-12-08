Пока большинство автопроизводителей идут на поводу адептов Греты Тунберг, подразделение BMW M остается верным собственным традициям.

BMW M сохранит свои текущие рядные шестицилиндровые двигатели и двигатели V8, пока в конце концов не перейдет на электрические силовые агрегаты. Руководитель BMW M Франк ван Мил подтвердил в недавнем интервью, что трех- и четырехцилиндровые силовые установки с электродвигателями и батареями не рассматриваются.

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Комментируя много разных тем для CarExpert, ван Мил сказал, что установка меньшего двигателя под капотом полномасштабной модели M в сочетании с большими батареями просто "не было бы правильным путем" для компании. Электрификация сыграет определенную роль в переходе на полностью электрические транспортные средства M – возьмем, например, XM с его электрифицированным 4,4-литровым V8, но электродвигатели будут играть в этом процессе вспомогательную роль.

"Мы видим это не так, потому что мы все равно хотим иметь мощный базовый двигатель. Поэтому для нас переход на меньшие двигатели внутреннего сгорания в сочетании с большими батареями не будет правильным путем. Для нас шагом будет полный переход к чисто электрическому режиму", – сказал ван Мил онлайн-изданию.

А как насчет тех чисто электрических автомобилей M? Очевидно, они не выйдут на рынок в ближайшее время, поскольку Мил считает, что технология электромобилей еще не готова для машины, ориентированной на трек, такой, которая может обеспечить "значительную непрерывную выходную мощность".

"На самом деле ему нужно пройти один или два круга [на Северной петле Нюрбургринга] на полной скорости, а с аккумулятором, если вы двигаетесь, скажем, более 250 километров в час, вы все равно не сможете проехать. Сейчас это серьезное ограничение", – добавил гендиректор.