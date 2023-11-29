Первый высокопроизводительный электромобиль BMW M3 пойдет в свет под названием iM3. Именно такое название указал производитель в новой заявке на торговую марку, поступившей в Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Документы на регистрацию новой торговой марки были поданы в марте. С тех пор никакой информации об этом до широкой общественности не дошло, хотя руководитель отдела разработки продуктов BMW Фрэнк Вебер в сентябре подтвердил близкое появление электрической модели М-серии, не указав ее названия.

Вебер во время презентации BMW i5 намекнул, что первый электрический автомобиль такой серии появится примерно в 2027 году.

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"Мы не просто пишем следующую главу BMW, мы пишем целую новую книгу. И Neue Klasse, безусловно, повлияет на все поколения моделей", — сказал Вебер во время упомянутого мероприятия.

Электромобили следующего поколения, которые планируется выпустить в 2025 году, будут иметь "на 30% больший запас хода, на 30% более быструю зарядку и на 25% улучшенную общую эффективность автомобиля".

BMW выпустит сначала первый электрический автомобиль M и затем iM3, новая платформа которого разработана для четырех независимо работающих электрических двигателей с потенциалом один мегаватт.

С Neue Klasse BMW Group разрабатывает принципиально новую, полностью электрическую архитектуру для модельного ряда бренда BMW. Генеральный директор BMW Оливер Зипсе возле концепта Vision Neue Klasse Фото: BMW

По словам гендиректора BMW M Фрэнка Ван Мила, потенциал мегаваттного (1000 кВт) спортивного электромобиля на базе этой платформы примерно будет равен 1340 лошадиным силам.

Ожидается, что Neue Klasse появится в 2025 году, а уже после этого поступит в производство iM3.