Перший високопродуктивний електромобіль BMW M3 піде у світ під назвою iM3. Саме таку назву вказав виробник у новій заявці на торгову марку, що надійшла до Офісу інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Документи на реєстрацію нової торгової марки було подано в березні. Відтоді жодної інформації про це до широкого загалу не дійшло, хоча керівник відділу розробки продуктів BMW Френк Вебер у вересні підтвердив близьку появу електричної моделі М-серії, не вказавши її назви.

Вебер під час презентації BMW i5 натякнув, що перший електричний автомобіль такої серії з’явиться приблизно у 2027 році.

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"Ми не просто пишемо наступну главу BMW; ми пишемо цілу нову книгу. І Neue Klasse, безумовно, вплине на всі покоління моделей", — сказав Вебер під час згаданого заходу.

Електромобілі наступного покоління, які планується випустити у 2025 році, матимуть "на 30% більший запас ходу, на 30% швидшу зарядку та на 25% покращену загальну ефективність автомобіля".

BMW випустить спочатку перший електричний автомобіль M і потім iM3, нова платформа якого розроблена для чотирьох незалежно працюючих електричних двигунів з потенціалом один мегават.

З Neue Klasse BMW Group розробляє принципово нову, повністю електричну архітектуру для модельного ряду бренду BMW. Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе біля концепту Vision Neue Klasse Фото: BMW)

За словами гендиректор BMW M Френка Ван Міла, потенціал мегаватного (1000 кВт) спортивного електромобіля на базі цієї платформи приблизно дорівнюватиме 1340 кінським силам.

Очікується, що Neue Klasse з’явиться у 2025 році, а вже після цього надійде у виробництво iM3.