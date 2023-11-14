Моторний завод BMW у Мюнхені виготовив свій останній двигун внутрішнього згорання V8. Тепер потужний завод з виробництва двигунів перетворюється на складальний цех для майбутніх моделей автомобілів, оснащених електроприводом.

Тему класичних силових агрегатів V8 тут закрито. Виробничу рокіровку проводять через зміни в автомобільному ландшафті. Понад 1200 кваліфікованих працівників, які раніше працювали над створенням двигунів внутрішнього згоряння в Мюнхені пройдуть перенавчання й будуть задіяні у новому виробничому процесі.

Однак епоха виробництва класичних силових агрегатів не закрита. Попри прощання з виробництвом двигунів внутрішнього згоряння в Мюнхені, BMW Group ще не на один рік залишиться в авангарді виготовлення ДВЗ, оскільки дочірні підприємства продовжують випускати автомобілі з живленням від викопного палива.

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Відтепер ключовим виробництвом двигунів компанії стане завод BMW Steyr в Австрії: там будівництво розгорталося саме під восьмициліндрові двигуни, що вироблялися в Мюнхені. Окрім цього, британська фабрика Hams Hall візьме на себе більшу частку виробництва моторів внутрішнього згоряння, що ще більше диверсифікує виробничу мережу BMW.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Моторний завод – це лише початок. Через зростання попиту на електрифіковані транспортні засоби BMW Group поступово переведе свої дочірні підприємства в електричний сегмент виробництва. Фото: press.bmwgroup

У BMW Group розповідають, що рішення припинити виробництво двигунів внутрішнього згоряння на головному заводі у Мюнхені є плановим і цілком виправданим. Це – стратегічний крок підготовки культового виробництва до випуску майбутнього покоління автомобілів Neue Klasse.

Виробництво цієї серії розпочнеться у 2025 році. Тим часом BMW продовжить виробництво у Мюнхені надзвичайно успішного i4 Gran, а з 2025 року — BMW i3 (кодове ім’я NA0). Пізніше до виробничих ліній у Мюнхені приєднаються NA1 3 серії Touring та новий NA2 BMW i4.