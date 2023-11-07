Розкішні автомобілі Rolls-Royce стануть повністю електричними у першій половині 2030-х. Є новини і щодо планів BMW та Mini.

Знаковою подією до переходу в чистий електричний сегмент стане світова прем’єра оновленого BMW Touring 5-Series, яка відбудеться наступної весни. За словами Зіпса, електричний універсал пропонуватиме ті ж варіанти трансмісії, що й седан, включаючи електричний i5 Touring. Шпигунські знімки цієї моделі вже з’явилися.

Зіпс також пролив світло на BMW Neue Klasse, виробництво якого заплановано на 2025 рік. Акцент зроблено на тому, що це не просто ще одна серія BMW, а нове покоління продуктів. Протягом 24 місяців BMW планує випустити шість моделей Neue Klasse, як седани, так і кросовери. Об’єднує ці моделі електричне серце, оскільки всі вони будуть працювати виключно від електрики.

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Щодо електромобілів Mini, то Aceman має дебютувати у квітні. Головний менеджер BMW не вдавався в подробиці про цей "преміум-компактний" електромобіль, який торік був представлений концептом. Очікується, що він стане між моделями Hatch і Countryman, включаючи елементи дизайну обох.

В номенклатурній лінійці електричних моделей концерну BMW будуть BMW i5 Touring, Mini Aceman і шість автомобілів BMW Neue Klasse. А з IV кварталу 2023 року розпочинається випуск першого в історії Rolls-Royce серійного електромобіля Spectre. Фото: BMW та з відкритих джерел

У контексті Mini Олівер Зіпс зазначив, що незабаром бренд запровадить модель прямого збуту в Європі, починаючи з Італії, Польщі та Швеції. Далі схему прямої реалізації машин поширять на інші країни. Очікується, що на платформу прямих продаж BMW вийде у 2026 році. На думку менеджменту, це матиме численні переваги, включаючи чітке ціноутворення, безперебійну онлайн- і офлайн-взаємодію, а також новий досвід для клієнтів.

І головне, озвучене Олівером Зіпсом в ході конференції, – Rolls-Royce стане виключно електричним до початку 2030-х років. Електротяговий Spectre, серійний випуск якого розпочинається з IV кварталу 2023 року, буде лідером. Це розцінюється виробником як значний крок культового бренду у переході до електричної мобільності.