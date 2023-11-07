Роскошные автомобили Rolls-Royce станут полностью электрическими в первой половине 2030-х. Есть новости и о планах BMW и Mini.

Знаковым событием к переходу в чистый электрический сегмент станет мировая премьера обновленного BMW Touring 5-Series, которая состоится следующей весной. По словам Зипса, электрический универсал будет предлагать те же варианты трансмиссии, что и седан, включая электрический i5 Touring. Шпионские снимки этой модели уже появились.

Зипс также пролил свет на BMW Neue Klasse, производство которого запланировано на 2025 год. Акцент сделан на том, что это не просто еще одна серия BMW, а новое поколение продуктов. В течение 24 месяцев BMW планирует выпустить шесть моделей Neue Klasse, как седаны, так и кроссоверы. Объединяет эти модели электрическое сердце, поскольку они будут работать исключительно от электричества.

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Что касается электромобилей Mini, то Aceman должен дебютировать в апреле. Главный менеджер BMW не вдавался в подробности об этом "премиум-компактном" электромобиле, который в прошлом году был представлен концептом. Ожидается, что он станет между моделями Hatch и Countryman, включая элементы обоих дизайна.

В номенклатурной линейке электрических моделей концерна BMW будут BMW i5 Touring, Mini Aceman и 6 автомобилей BMW Neue Klasse. А с IV квартала 2023 года начинается выпуск первого в истории Rolls-Royce серийного электромобиля Spectre. Фото: BMW и из открытых источников

В контексте Mini Оливер Зипс отметил, что в скором времени бренд введет модель прямого сбыта в Европе, начиная с Италии, Польши и Швеции. Далее схему прямой реализации машин распространят на другие страны. Ожидается, что на платформу прямых продаж BMW выйдет в 2026 году. По мнению менеджмента, это будет иметь многочисленные преимущества, включая четкое ценообразование, бесперебойное онлайн- и офлайн взаимодействие, а также новый опыт для клиентов.

И главное, озвученное Оливером Зипсом в ходе конференции, – Rolls-Royce станет исключительно электрическим к началу 2030-х годов. Электротяговый Spectre, серийный выпуск которого начинается с IV квартала 2023 года, будет лидером. Это расценивается изготовителем как значительный шаг культового бренда в переходе к электрической мобильности.