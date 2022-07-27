Mini Concept Aceman - электромобиль, который имеет узнаваемые для бренда формы и новые атрибуты электромобильности.

Бренд Mini показал свое видение электрического будущего с концептом Aceman, новым кроссовером, который по размеру находится где-то между Mini Cooper и Mini Countryman. Благодаря смелому дизайну и новым технологиям Mini Concept Aceman стал более современным, но не отказался от традиций бренда.

Также интересно Mini предлагает заводскую конверсию обычных авто на электрические

Новый дизайн, классические пропорции

Команда дизайнеров описывает тезис дизайна Mini Concept Aceman как "харизматическую простоту". Это означает, что он имеет простую двуобъемную форму, дополненную харизмой острых резных краев и спортивных плеч. С длиной 4,05 метра, шириной 1,99 метра и высотой 1,59 метра, он всего на 4 см длиннее четырехдверного Mini Cooper.

Радиаторная решетка не слишком охлаждает, ведь электромобиль. Вместо этого она хорошо подсвечивает, а световой массив внутри способен отображать разные дизайны. Фары уже не круглые, но задние фонари все еще имеют мотив Union Jack, узнаваемый по бренду Mini.

Текстурная интрига

Mini пытается быть "зеленым" внутри, поэтому кожи в салоне вы не найдете. В изобилии экологически чистый текстиль: бархатный велюр, вафельное переплетение, гусиная лапка и т.д. Это придает интерьеру текстурную глубину и визуальную привлекательность.

Новые технологии для электрической эры

Особенность нового Mini Concept Aceman – круглый OLED-экран. Впервые для бренда он будет основываться на операционной системе MINI последнего поколения. Приборная панель вокруг экрана выглядит звуковой. Это и эстетично, и функционально, ведь центральный экран можно расширить, чтоб проектировать его на всю поверхность. Пользовательский интерфейс был разработан таким образом, чтобы его можно было настраивать под собственные предпочтения.