Mini Concept Aceman - електромобіль, який має впізнавані для бренду форми та нові атрибути електромобільності.

Бренд Mini показав своє бачення електричного майбутнього з концептом Aceman, новим кросовером, який за розміром знаходиться десь поміж Mini Cooper і Mini Countryman. Завдяки сміливому дизайну та новим технологіям Mini Concept Aceman став більш сучасним, але не відмовився від традицій бренду.

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Новий дизайн, класичні пропорції

Команда дизайнерів описує тезу дизайну Mini Concept Aceman як «харизматичну простоту». Це означає, що він має просту двооб’ємну форму, доповнену харизмою гострих різьблених країв і спортивних плечей. З довжиною 4,05 метра, шириною 1,99 метра і висотою 1,59 метра, він лише на 4 см довший за чотиридверний Mini Cooper.

Радіаторна решітка не дуже охолоджує, адже електромобіль. Натомість вона гарно підсвічує, а світловий масив усередині здатен відображати різні дизайни. Фари вже не круглі, але задні ліхтарі все ще мають мотив Union Jack, впізнаваний за брендом Mini.

Текстурна інтрига

Mini намагається бути “зеленим” всередині, тому шкіри в салоні ви не знайдете. Натомість у достатку екологічно чистий текстиль: оксамитовий велюр, вафельне переплетення, гусяча лапка тощо. Це надає інтер’єру текстурної глибини та візуальної привабливості.

Нові технології для електричної ери

Особливістю нового Mini Concept Aceman є круглий OLED-екран. Вперше для бренду він базуватиметься на операційній системі MINI останнього покоління. Приладова панель навколо екрана виглядає як звукова. Це і естетично, і функціонально, адже центральний дисплей можна розширити, щоб проєктувати його на всю поверхню. Інтерфейс користувача був розроблений таким чином, щоб його можна було налаштовувати під власні вподобання.

Очікується, що серійна версія Mini Concept Aceman стане серійною. Перш ніж це станеться, концепт дебютує на Gamescon 2022 у Кельні, Німеччина, 23 серпня.