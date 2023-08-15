Первая полностью электрическая модель в истории Rolls-Royce, купе Spectre, дебютирует в Северной Америке на Monterey Car Week.

Разработанный, чтобы стать первым электромобилем Rolls-Royce, он является первым шагом к тому, чтобы бренд стал полностью электрическим к концу 2030 года. Роскошный EV – это настоящий четырехместный автомобиль с полноценными задними сиденьями.

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На неделе автомобилей в Monterey Car Week Rolls-Royce Bespoke представит новую цветовую коллекцию для Spectre, демонстрируя новый цвет Morganite, названный в честь редкого драгоценного камня.

Rolls-Royce Spectre, представленный в Монтерее, будет иметь двухцветное покрытие Aero Black поверх Morganite, 23-дюймовые семиспицевые частично полированные колесные диски и кашемировый интерьер со бликами Scivaro Grey и деревом Obsidian Ayous.

Rolls-Royce также демонстрирует дебют Starlight Doors и подсветку передней панели на этом электромобиле. Панель с подсветкой содержит 5500 звезд, окружающих табличку, а двери Starlight добавляют 4796 «звезд», освещающих интерьер.

Rolls-Royce Spectre также представляет Spirit, полностью переработанную цифровую архитектуру, которая, как говорится, связывает клиента с его автомобилем как никогда. Впервые интерфейс Spirit позволит клиентам расширить свою индивидуальность в цифровой сфере, включая выбор цветов циферблатов и приборов для дополнения дизайна интерьера.

Построенный на основе фирменной «архитектуры роскоши», Spectre, как говорится, обеспечивает самую тихую «поездку на волшебном ковре» Rolls-Royce. Аккумуляторная батарея емкостью 102 киловатт-часа весом 700 килограммов дает Spectre, по оценкам производителя, запас хода на одном заряде около 420 км.

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Батарея питает два электродвигателя – по одному на каждую ось – обеспечивают общую мощность 584 лошадиные силы, чего достаточно для разгона 0-60 миль/час за 4,4 секунды. Цены в США начинаются от 420 тысяч долларов.