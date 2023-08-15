Перша повністю електрична модель в історії Rolls-Royce, купе Spectre, дебютує в Північній Америці на Monterey Car Week.

Розроблений, щоб стати першим електромобілем Rolls-Royce він є першим кроком до того, щоб бренд став повністю електричним до кінця 2030 року. Розкішний EV — це справжній чотиримісний автомобіль із повноцінними задніми сидіннями.

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На тижні автомобілів у Monterey Car Week Rolls-Royce Bespoke представить нову колекцію кольорів для Spectre, демонструючи новий колір Morganite, названий на честь рідкісного дорогоцінного каменю.

Rolls -Royce Spectre, представлений у Монтереї, матиме двоколірне покриття Aero Black поверх Morganite, 23-дюймові семиспицеві частково поліровані колісні диски та кашеміровий інтер’єр із відблисками Scivaro Grey та деревом Obsidian Ayous.

Rolls-Royce також демонструє дебют Starlight Doors і підсвічування передньої панелі на цьому електромобілі. Панель із підсвічуванням містить 5500 зірок, що оточують табличку, а двері Starlight додають 4796 «зірок», які освітлюють інтер’єр.

Rolls -Royce Spectre також представляє Spirit, повністю перероблену цифрову архітектуру, яка, як кажуть, зв’язує клієнта з його автомобілем як ніколи. Вперше інтерфейс Spirit дозволить клієнтам розширити свою індивідуальність у цифровій сфері, включаючи вибір кольору циферблатів і приладів для доповнення дизайну інтер’єру.

Побудований на основі фірмової «архітектури розкоші», Spectre, як кажуть, забезпечує найтихішу «поїздку на чарівному килимі» Rolls-Royce. Акумуляторна батарея ємністю 102 кіловат-години вагою 700 кілограмів дає Spectre, за оцінками виробника, запас ходу на одному заряді близько 420 км.

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Батарея живить два електродвигуни – по одному на кожну вісь – забезпечують загальну потужність 584 кінські сили, чого достатньо для розгону 0-60 миль/год за 4,4 секунди. Ціни в США починаються від 420 000 доларів.