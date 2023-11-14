Моторный завод BMW в Мюнхене изготовил свой последний двигатель внутреннего сгорания V8. Теперь мощный завод по производству двигателей превращается в сборочный цех для будущих моделей автомобилей, оснащенных электроприводом.

Тема классических силовых агрегатов V8 здесь закрыта. Производственную рокировку производят из-за изменений в автомобильном ландшафте. Более 1200 квалифицированных работников, ранее работавших над созданием двигателей внутреннего сгорания в Мюнхене, пройдут переобучение и будут задействованы в новом производственном процессе.

Однако эпоха классических силовых агрегатов не закрыта. Несмотря на прощание с производством двигателей внутреннего сгорания в Мюнхене, BMW Group еще не один год останется в авангарде изготовления ДВС, поскольку дочерние предприятия продолжают выпускать автомобили с питанием от ископаемого топлива.

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Теперь ключевым производством двигателей компании станет завод BMW Steyr в Австрии: там строительство развертывалось именно под восьмицилиндровые двигатели, производившиеся в Мюнхене. Кроме того, британская компания Hams Hall возьмет на себя большую долю производства моторов внутреннего сгорания, что еще больше диверсифицирует производственную сеть BMW.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Моторный завод – это только начало. Из-за роста спроса на электрифицированные транспортные средства BMW Group постепенно переведет свои дочерние предприятия в электрический сегмент производства. Фото: press.bmwgroup

В BMW Group рассказывают, что решение прекратить производство двигателей внутреннего сгорания на главном заводе в Мюнхене плановое и вполне оправданное. Это стратегический шаг подготовки культового производства к выпуску будущего поколения автомобилей Neue Klasse.

Производство этой серии начнется в 2025 году. Тем временем BMW продолжит производство в Мюнхене чрезвычайно успешного i4 Gran, а с 2025 года – BMW i3 (кодовое имя NA0). Позже к производственным линиям в Мюнхене присоединятся NA1 3 серии Touring и новый NA2 BMW i4.