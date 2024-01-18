Компания Tesla в своем заявлении объявила об уменьшении стоимости Model Y в Европе. Недавно Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в Китае. Эксперты отмечают, что в компании вынуждены уменьшать стоимость своих электромобилей, чтобы конкурировать с китайской BYD, которая недавно обошла Tesla в продажах.

Volkswagen и BYD значительно снизили стоимость своих электромобилей в Европе, после того, как правительства Европейских стран отменили стимулы для электромобилей. В частности, китайская BYD уменьшила цены на электромобили на 15%. После таких действий от прямых конкурентов, Tesla также была вынуждена присоединиться к ним, однако в компании придерживаются более взвешенного подхода.

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В Германии Tesla снизила цену на модель Y Long Range на 5000 евро до 49 990 евро (54 340 долларов США), скидка составляет 9%. Он также снизил цену на модель Y Performance на 5000 евро до 55 990 евро, что составляет 8% скидки. Во Франции цены на Tesla Model Y снизились до 6,7%, в Нидерландах – до 7,7%, в Норвегии – до 7,1%.

В 2023 году Model Y была самым продаваемым электромобилем в Германии, где было зарегистрировано около 45 800 новых автомобилей. Однако, Tesla уступила позиции № 1 как самый продаваемый EV-бренд в стране, ведь это место занял Volkswagen со своей линейкой ID. VW сообщает о продажах электромобилей в 70 628 единиц в прошлом году, что на 12% больше, по сравнению с Tesla, которая продала 63 685 новых авто.

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BYD снизила цены на свои электромобили в Европе на целых 15%, причем наибольшее снижение цены получил компактный внедорожник Atto 3. В 2023 году BYD продала в Германии только 4140 автомобилей, но планирует получить 10% рынка после того, как через несколько лет ее завод в Венгрии запустит производство.

BYD ATTO 3

VW также снизил цены на линейку ID во Франции, Бельгии, Германии, Норвегии. Несмотря на то, что VW победил Tesla в Германии, во Франции он отстал в продажах электромобилей. В 2023 году VW продал 4791 ID3, что сделало его лишь 84-й самой популярной моделью в целом и 13-й самой продаваемой моделью, сообщает Automotive News Europe. Во Франции Tesla Model Y, самый продаваемый электромобиль, разошелся тиражом 37 124 единиц.

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Тем временем Tesla приостановила производство части своих электромобилей на заводе Giga Berlin, который изготавливает Model Y для европейских рынков, с 29 января по 11 февраля из-за задержки поставок из Китая из-за морского кризиса в Красном море.