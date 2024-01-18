Компанія Tesla у своїй заяві оголосила про зменшення вартості Model Y в Європі. Нещодавно Tesla знизила ціни на Model 3 та Model Y в Китаї. Експерти зазначають, що в компанії змушені зменшувати вартість своїх електромобілів, аби конкурувати з китайською BYD, яка нещодавно обійшла Tesla в продажах.

Volkswagen і BYD значно знизили вартість своїх електромобілів у Європі, після того, як уряди Європейських країн скасували стимули для електромобілів. Зокрема, китайська BYD зменшила ціни на електромобілі на 15%. Після таких дій від прямих конкурентів, Tesla також була змушена доєднатися до них, проте в компанії дотримуються більш виваженого підходу.

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У Німеччині Tesla знизила ціну на модель Y Long Range на 5000 євро до 49 990 євро (54 340 доларів США), знижка становить 9%. Він також знизив ціну на модель Y Performance на 5000 євро до 55 990 євро, що становить 8% знижки. У Франції ціни на Tesla Model Y знизилися до 6,7%, у Нідерландах – до 7,7%, у Норвегії – до 7,1%.

У 2023 році Model Y була найбільш продаваним електромобілем у Німеччині, де було зареєстровано близько 45 800 нових автомобілів. Однак, Tesla поступилася позиції № 1 як найбільш продаваний EV-бренд у країні, адже це місце посів Volkswagen зі своєю лінійкою ID. VW повідомляє про продажі електромобілів у 70 628 одиниць минулого року, що на 12% більше, у порівнянні з Tesla, яка продала 63 685 нових авто.

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BYD знизила ціни на свої електромобілі в Європі на цілих 15%, причому найбільшого зниження ціни зазнав компактний позашляховик Atto 3. У 2023 році BYD продала в Німеччині лише 4140 автомобілів, але планує отримати 10% ринку після того, як через кілька років її завод в Угорщині запустить виробництво.

BYD ATTO 3

VW також знизив ціни на лінійку ID у Франції, Бельгії, Німеччині, Норвегії. Попри те, що VW переміг Tesla в Німеччині, у Франції він відстав у продажах електромобілів. У 2023 році VW продав 4791 ID3, що зробило його лише 84-ю найпопулярнішою моделлю в цілому та 13-ю найбільш продаваною моделлю, повідомляє Automotive News Europe. У Франції Tesla Model Y, найбільш продаваний електромобіль, розійшовся тиражем 37 124 одиниць.

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Тим часом Tesla призупинила виробництво частини своїх електромобілів на заводі Giga Berlin, який виготовляє Model Y для європейських ринків, з 29 січня по 11 лютого через затримку поставок з Китаю через морську кризу в Червоному морі.