Через кризу в Червоному морі автовиробники розглядають можливість зміни маршрутів суден, що неодмінно вплине на вартість логістики. Україну також торкнеться ця криза, адже здорожчення логістики спровокує здорожчення автозапчастин, а також вартості імпорту автомобілів з Азії.

Нещодавні американо-британські авіаудари по Ємену, спрямовані проти підтримуваного Іраном хуситів, які нападали на міжнародне судноплавство, можуть вплинути на логістику поставок автомобілів з Азії.

Через регулярні напади хуситів на цивільні судна, світові перевізники змушені уникати Суецького каналу – найшвидшого маршруту з Азією в Європу. Наразі криза в цьому регіоні тільки погіршується, що може призвести до сповільнення світової економіки, адже це буде найбільше потрясіння в ланцюжку поставок з часів Covid.

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Як повідомляє, AUTO-Consulting, такі автовиробники як Tesla та Volvo вже заявили про часткову призупинку виробництва в Європі через дефіцит компонентів. Це перший явний наслідок атаки на судноплавство в Червоному морі, які опосередковано завдають удару по промисловості всієї Європи.

На Суецький канал припадає близько 12% світових контейнерних перевезень, тож будь-яка зупинка цього логістичного маршруту одразу вплине на відновлення світової економіки, що призведе до інфляції й збільшення ціни на нафту та фрахт.

Компанія Tesla заявила про призупинку виробництва більшості автомобілів на своєму заводі в Берліні з 29 січня по 11 лютого, через брак комплектуючих, адже багато кораблів були перенаправлені з Червоного моря навколо південного краю Африки.

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"Збройні конфлікти в Червоному морі та пов'язані з ними зміни транспортних маршрутів між Європою та Азією через мис Доброї Надії впливають на виробництво в Грюнхайде", – йдеться в заяві Tesla.

Схожу заяву оприлюднили у Volvo, зазначивши, що виробництво автомобілів на своєму бельгійському заводі в Генті призупиняється на три дні через затримку доставки коробок передач.

В заяві Maersk, одного з найбільшого судноплавних гігантів йдеться, що зміна маршруту з Азії до Північної Європи через південну Африку, додасть до маршруту 10 днів та близько $1 мільйона додаткових витрат на пальне.

Україну також може торкнутись ця криза, адже останнім часом імпорт електромобілів з Китаю та інших азійських країн став відігравати значну роль і на нього приходиться вже 20% українського ринку.

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Здорожчає логістика і для автомобілів з ДВЗ, які постачаються в Україну з країн Азії (Японія, Південна Корея, Таїланд, КНР тощо). За даними AUTO-Consulting, на азійський сегмент авторинку у 2023 році припадало 57% автомобільного ринку України.

Торкнеться криза у Червоному морі й ринку автозапчастин, де також значна азійських постачальників, тому варто очікувати значного підвищення цін і в цьому сегменті.