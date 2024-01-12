З китайського порту Яньтай у провінції Шаньдун нинішньої ночі у Європу відправилося перше судно-автовоз BYD Explorer № 1, виготовлене на замовлення автовиробника спеціально для доставки електромобілів на європейський континент.

BYD планує створити цілу флотилію автовозів, для доставлення електромобілів по всіх континентах. Орієнтир взято на ринки Європи та США, а також інших країн. Таким чином автовиробник продовжить свою експансію навіть туди, де уряди суттєво підняли ввізне мито на китайські автомобілі через великий попит.

Власний флот BYD скоротить витрати виробника на доставлення техніки у тут же Європу, що зменшить вартість на електромобілі та ще більше збільшить розрив відносно дорогих європейських марок. Через такий "хід конем" китайські електромобілі BYD знову будуть набагато дешевшими від європейських машин, у т.ч. від автомобілів Tesla, виготовлених на заводі в Німеччині.

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Перше вантажне судно BYD Explorer № 1 під прапором Ліберії уже по дорозі в Європу. Йде в Східнокитайському морі зі швидкістю 14,1 вузла за годину. На палубах в його трюмах розміщено 7000 електромобілів. Таку паспортну місткість має судно, виготовлене компанією CIMC Raffles на своїй основній базі в Лонгкоу. Наразі цей суднобудівник має достатню кількість замовлень і став одним з основних світових центрів будівництва автовозів.

Буксири допомагають пришвартувати BYD EXPLORER № 1. Фото: MadeinChina

Корабель витягнувся на 199 метрів у довжину. Його ширина на два метри більша за дві довжини волейбольного поля – 38 метрів. BYD Explorer № 1 вважається екологічно чистим судном нового покоління, працює на скрапленому природному газі.

"Автомобілевоз BYD EXPLORER № 1 є першим кораблем із серії автоперевізників CIMC Raffles на 7000 паркувальних місць. У майбутньому ми продовжуватимемо зміцнювати технологічні інновації для глобального скорочення викидів з низьким вмістом вуглецю та екологічного перевезення автомобілів", – запевнили CIMC.

Автовоз EXPLORER № 1 біля причальної стінки приймає на палуби трюму електромобілі BYD. Фото: MadeinChina

Автовоз має два комплекти резервуарів для зберігання СПГ типу C, що дозволяє без дозаправлення подолати відстань у 15 800 морських миль, тобто 29 261 кілометр.