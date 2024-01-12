Из китайского порта Яньтай в провинции Шаньдун нынешней ночью в Европу отправилось первое судно-автовоз BYD Explorer № 1, изготовленное по заказу автопроизводителя специально для доставки электромобилей на европейский континент.

BYD планирует создать целую флотилию автовозов, для доставки электромобилей по всем континентам. Ориентир взят на рынки Европы и США, а также других стран. Таким образом, автопроизводитель продолжит свою экспансию даже туда, где правительства существенно подняли ввозную пошлину на китайские автомобили из-за большого спроса.

Собственный флот BYD сократит расходы производителя на доставку техники в тут же Европу, что уменьшит стоимость на электромобили и еще больше увеличит разрыв относительно дорогих европейских марок. Из-за такого "хода конем" китайские электромобили BYD снова будут намного дешевле европейских машин, в т.ч. от автомобилей Tesla, изготовленных на заводе в Германии.

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Первое грузовое судно BYD Explorer № 1 под флагом Либерии уже на пути в Европу. Идет в Восточно-Китайском море со скоростью 14,1 узла в час. На палубах в его трюмах размещено 7000 электромобилей. Такую паспортную вместимость имеет судно, изготовленное компанией CIMC Raffles на своей основной базе в Лонгкоу. Сейчас этот судостроитель имеет достаточное количество заказов и стал одним из основных мировых центров строительства автовозов.

Буксиры помогают пришвартовать BYD EXPLORER № 1. Фото: MadeinChina

Корабль вытянулся на 199,9 метра в длину. Его ширина на два метра больше двух вытянувшихся друг за другом воллейбольных поле – 38 метров. BYD Explorer № 1 считается экологически чистым судном нового поколения, работает на сжиженном природном газе.

"Автомобилевоз BYD EXPLORER № 1 является первым кораблем из серии автоперевозчиков CIMC Raffles на 7000 парковочных мест. В будущем мы будем продолжать укреплять технологические инновации для глобального сокращения выбросов с низким содержанием углерода и экологической перевозки автомобилей", – заверили CIMC.

Автовоз EXPLORER № 1 у причальной стенки принимает на палубы трюма электромобили BYD. Фото: MadeinChina

Автовоз имеет два комплекта резервуаров для хранения СПГ типа C, что позволяет без дозаправки преодолеть расстояние в 15 800 морских миль, то есть 29 261 километр.