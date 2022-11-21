Ціни на автомобільний газ у сусідніх країнах з якими дозволена торгівля, почали коливатись. За словами учасників ринку розширення цінового діапазону свідчить про деяку невизначеність щодо грудневих трендів.

В середині листопада на польському ринку скрапленого газу спостерігається незначне збільшення обсягів пропозицій. Про це виданню enkorr повідомили учасники ринку.

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Зокрема, зі слів польських трейдерів, наразі вони мають достатньо продукту для забезпечення потреб внутрішнього ринку, а також для задоволення попиту з боку українських покупців.

«Проблем купити немає, є проблема привезти», — коментує слова польських партнерів представник однієї київської компанії, пояснивши, що не завжди вдається знайти вільні газовози для імпорту продукту.

Разом з цим українські імпортери повідомляють про початок контрактації обсягів газу на грудень. Основна кількість автомобільних партій ПБТ з урахуванням вартості доставки до українського кордону та наявності сертифікату походження продукту на цьому тижні була продана по $890-910/т. Проте кілька угод на поставку газу з польських терміналів було укладено в діапазоні $860-870/т, також відомо про одну угоду по $945/т.

Залізничні партії пропан-бутанової суміші на умовах DAP Ягодин та DAP Ізов з урахуванням нових продажів відвантажуються по $930-945/т. Розширення цінового діапазону свідчить про деяку невизначеність щодо грудневих трендів на польському ринку скрапленого газу. В країнах Балтики ціни скрапленого газу не зазнали суттєвих змін. Угоди на поставку ПБТ автоцистернами з терміналів Латвії укладались в межах $720-730/т. З литовських базисів поставок газ постачався по $750-775/т на умовах самовивозу.

В Румунії ситуація на ринку скрапленого газу більш напружена. Румунські постачальники та українські імпортери відзначають обмеженість пропозицій продукту. Минулого тижня місцеві трейдери почали підвищувати ціни. Автомобільні партії ПБТ на терміналах в Галаці додали в ціні $10-20/т і зараз пропонуються по $850-860/т. Також подорожчав продукт, що відвантажується з морського терміналу в Мангалії. Автомобільні партії пропан-бутанової суміші звідти продаються по $805-810/т.

Газ в Румунії буде дорожчати й надалі, вважає трейдер, що займається реалізацією в балканському регіоні. «Зараз на півдні Європи поки що тримається тепла погода, але прийде грудень й попит на газ раптово зросте. Крім того, очікується зростання котирувань пропану Sonatrach десь на $50/т. Тому газ на півдні дешевим не буде», — резюмує співрозмовник.