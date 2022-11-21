Цены на автомобильный газ в соседних странах, с которыми разрешена торговля, начали колебаться. По словам участников рынка расширение ценового диапазона свидетельствует о некоторой неопределенности по отношению к декабрьским трендам.

В середине ноября на польском рынке сжиженного газа наблюдается незначительное увеличение объемов предложений. Об этом сообщили участники рынка.

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В частности, по словам польских трейдеров, сейчас у них достаточно продукта для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а также для удовлетворения спроса со стороны украинских покупателей.

"Проблем купить нет, есть проблема привезти", - комментирует слова польских партнеров представитель одной киевской компании, объяснив, что не всегда удается найти свободные газовозы для импорта продукта.

При этом украинские импортеры сообщают о начале контрактации объемов газа на декабрь. Основное количество автомобильных партий ПБТ с учетом стоимости доставки на украинскую границу и наличия сертификата происхождения продукта на этой неделе было продано по $890-910/т. Однако несколько соглашений на поставку газа из польских терминалов было заключено в диапазоне $860-870/т, также известно об одном соглашении по $945/т.

Железнодорожные партии пропан-бутановой смеси на условиях DAP Ягодин и DAP Изов с учетом новых продаж отгружаются по $930-945/т. Расширение ценового диапазона свидетельствует о некоторой неопределенности по поводу декабрьских трендов на польском рынке сжиженного газа. В странах Балтики цены сжиженного газа не претерпели существенных изменений. Сделки на поставку ПБТ автоцистернами из терминалов Латвии заключались в пределах $720-730/т. С литовских базисов поставок газ поставлялся по $750-775/т на условиях самовывоза.

В Румынии ситуация на рынке сжиженного газа более напряженная. Румынские поставщики и импортеры отмечают ограниченность предложений продукта. На минувшей неделе местные трейдеры начали повышать цены. Автомобильные партии ПБТ на терминалах в Галаке прибавили в цене $10-20/т и сейчас предлагаются по $850-860/т. Также подорожал отгружаемый продукт из морского терминала в Мангалии. Автомобильные партии пропан-бутановой смеси оттуда продаются по $805-810/т.

Газ в Румынии будет дорожать и дальше, считает трейдер, занимающийся реализацией в балканском регионе. Сейчас на юге Европы пока держится теплая погода, но придет декабрь и спрос на газ внезапно вырастет. Кроме того, ожидается рост котировок пропана Sonatrach примерно на $50/т. Потому газ на юге дешевым не будет», — резюмирует собеседник.