После повышения налогов автомобильный газ уже подорожал на 10%.

В конце сентября президент Украины поддержал повышение налогов на топливо. После этого цены на топливо начали расти. Октябрь стал первым полным месяцем действия новых ставок.

Читайте также: Топливо Евро-3: можно ли его использовать в современных авто?

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 3 октября по 1 ноября) в сетях АЗС выросла на 2,17 грн/л или на 8,2% – до 28,41 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

По итогу месяца цена в консолидированной сети “Привата” выросла на 2,55 – 2,76 грн/л, до 27,92 – 27,98 грн/л. На своих АЗС сеть “Авантаж 7” выставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 октября). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 2,50 грн/л, до 28,54 и 28,98 грн/л соответственно.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,08 грн/л и 2,25 грн/л, до 28,99 и 29,11 грн/л соответственно.

Кроме того, на 1,3 – 2,9 грн/л подорожал автогаз и в сетях “БРСМ-Нафта”, Shell, Chipo, “Нефтек”, BVS, “Олас” и других.

По данным “А-95”, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза выросла примерно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.

Изменение розничных цен на АЗС с 3 октября по 1 ноября, грн/л: