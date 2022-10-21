Топливо класса Евро-3 можно смело использовать в автомобилях, выпущенных до 2005 года. Но как быть с более новыми авто, которые более требовательны к качеству горючего?

Из-за войны возник дефицит горючего, который испытал на себе каждый автовладелец. В этих условиях правительство временно разрешило продавать в Украине горючее стандарта ниже Евро-5, то есть даже Евро-3, которое ранее уже было запрещено. А в чем собственно разница, и что будет, если новую современную машину "накормить" горючим, изготовленным по нормам Евро-3?

Читайте также: Почему выросли цены на топливо: мнение эксперта

Распределение бензина и дизельного горючего на классы началось вслед за искусственным введением экологических норм. Чем выше класс горючего – тем, во-первых, меньше в нем веществ, делающих выхлопные газы вредными. А во-вторых, тем более дружественно оно к нейтрализаторам выхлопных газов.

Поскольку автопроизводители давно уже начали ублажать каждое поколение своих моделей под очередные новые требования экологов, автомобили оказались "привязанными" к классу горючего. Оно бы и нечего, но новые системы нейтрализации выхлопных газов портятся от горючего старых классов.

У бензиновых машин в первую очередь страдает катализатор, у дизельных – сажевый фильтр. Бензин, изготовленный по нормативам Евро-3, может ухудшать динамику автомобиля, предназначенного для эксплуатации на горючем классе Евро-5.

У современных дизелей, кроме того, есть свои собственные причины не любить горючее протокола Евро-3. Важнейший показатель – цетановое число – у устаревшего горючего ниже, чем у современного: 49 против 51. А это значит, что новый двигатель будет хуже запускаться в неблагоприятных условиях, будет хуже тяги под нагрузкой и в целом будет работать более жестко. В то же время двигатель класса Евро-3 будет лучше работать на топливе старого типа.

Каков вред для нового двигателя от Евро-3?

Некоторые компоненты топлива влияют не только на экологические и эксплуатационные характеристики двигателя, но и на его состояние и срок службы. Так, в стандарте Евро-3 допускается заметно большее содержание ароматических углеводородов в бензине – 42% против 35% в Евро-5. А это значит, что при использовании "старого" горючего мотор класса Евро-5 будет более склонен к накоплению отложений. Это то, что называется нагаром и влияет на ухудшение отдачи двигателя и на ускоренный износ, в частности цилиндро-поршневой группы новых моторов.

У дизельного горючего старого типа этот показатель тоже существенно больше: содержание полициклических ароматических углеводородов по стандарту 2000 вообще не лимитируется, а по нормам 2008 ограничено на уровне 3%.

Для нового дизеля здесь есть еще один персональный минус: содержание сажи в солярке протокол Евро-3 допускает в пять раз больше, чем разрешено современному силовому агрегату. То есть сажевому фильтру на свежей машине придется работать больше и срок его жизни будет короче.

Сера дополнительно разрушает катализатор нового автомобиля. А еще способствует коррозионному износу деталей двигателя новой конструкции. В горючем Евро-3 ее в 15 раз больше, чем в Евро-5: 150 мг/кг против 10 мг/кг.

Как узнать класс горючего?

В идеале класс горючего можно узнать у оператора АЗС – он должен показать клиенту сертификаты на все виды продукции. Но, честно говоря, в наше суровое время бумажкам не стоит доверять "здоровье" своего автомобиля.

Более надежный способ – покупать топливо только на проверенных АЗС. В то же время владельцам автомобилей до 2005 года вообще не стоит переживать за экологический класс горючего. Евро-3 такие автомобили "переваривают" даже лучше, чем Евро-5.